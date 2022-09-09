Λάιτσακ, Πλότνερ, Μπον έρχονται για να δώσουν ώθηση στο διάλογο Βελιγραδίου-Πρίστινα

Ο διαμεσολαβητής της ΕΕ Μίροσλαβ Λάιτσακ και οι απεσταλμένοι του Βερολίνου και του Παρισιού, Γενς Πλότνερ και Εμανουέλ Μπον, ξεκινούν στις 9 Σεπτεμβρίου για μια επίσκεψη στην Πρίστινα και το Βελιγράδι, για να «ενισχύσουν τη δυναμική του διαλόγου, που δημιουργήθηκε από τη συμφωνία για τα προσωπικά έγγραφα».

Στόχος είναι να αποφευχθούν επικίνδυνες κλιμακώσεις, όπως οι απειλές για σύγκρουση στις 31 Ιουλίου, και να ανοίξει ο δρόμος για περισσότερη πρόοδο, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της συμφωνίας για την Κοινότητα των σερβικών δήμων, που αποτελεί διεθνή υποχρέωση της Πρίστινα, όπως είπαν στη BETA στις Βρυξέλλες αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι ενημερωμένοι για το θέμα.

Υπογράμμισαν επίσης τη μεγάλη σημασία του γεγονότος ότι ο Λάιτσακ έρχεται στις συνομιλίες στην Πρίστινα και το Βελιγράδι με την υποστήριξη των ειδικών συμβούλων για την εξωτερική πολιτική και την ασφάλεια των δύο ηγετικών μορφών της ΕΕ, του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του Γερμανού καγκελάριου Όλαφ Σολτς.

Όταν ρωτήθηκαν ποιες «σκληρές αποφάσεις» αναμένουν οι Μακρόν και Σολτς από τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς και τον πρωθυπουργό του Κοσσυφοπεδίου Άλμπιν Κούρτι, όπως δήλωσαν νωρίτερα, οι αξιωματούχοι στις Βρυξέλλες απάντησαν ότι «το γνωρίζουν καλά τόσο στην Πρίστινα όσο και στο Βελιγράδι, διότι μόνο σοβαρές συμφωνίες και συμφωνίες μπορούν να οδηγήσουν στην εξομάλυνση των σχέσεών τους, η οποία ανοίγει το δρόμο για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση».

Τα σερβικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο πρόεδρος Βούτσιτς έχει προγραμματίσει συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας για το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα αυτά, το Συμβούλιο θα συνέλθει αμέσως μετά τη συνάντηση μεταξύ Βούτσιτς και Λάιτσακ και μετά την άφιξη των ειδικών απεσταλμένων Πλότνερ και Μπον.

Κύριο θέμα θα είναι τα γεγονότα στο Κοσσυφοπέδιο και οι προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας. Επιπλέον, στην ατζέντα θα συμπεριληφθεί το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας και της προετοιμασίας για τον χειμώνα στην τρέχουσα ενεργειακή κρίση, ανέφερε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Σερβίας RTS.