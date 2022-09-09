Οι σουηδικές εκλογές ανοίγουν την πόρτα στο ΕΛΚ να ανακτήσει το πάνω χέρι στο Συμβούλιο

Το κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) εξετάζει την ευκαιρία να ανακτήσει το πάνω χέρι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις εκλογές της Κυριακής στη Σουηδία, όπου η πλειοψηφία του μπορεί να εξαρτηθεί από τη συνεργασία με τους «κανονικοποιημένους» ακροδεξιούς Σουηδούς Δημοκράτες.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι τα δύο μπλοκ του σουηδικού πολιτικού φάσματος – το αριστερό με επικεφαλής τους κυβερνώντες Σοσιαλδημοκράτες της ευρωπαϊκής πολιτικής οικογένειας S&D, και το δεξιό, που παραδοσιακά καθοδηγείται από τους μετριοπαθείς που συνεδριάζουν μαζί με το ΕΛΚ σε επίπεδο ΕΕ – είναι ισόπαλα ενόψει των γενικών εκλογών της Κυριακής.

Εάν η δεξιά επικρατήσει στην κάλπη, οι μετριοπαθείς θα μπορούσαν να έχουν την ευκαιρία να δουν τον υποψήφιό τους να παίρνει θέση επικεφαλής της κυβέρνησης μαζί με άλλους ηγέτες της ΕΕ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

«Οι μετριοπαθείς θα μπορούσαν να σχηματίσουν κυβέρνηση μειοψηφίας με την υποστήριξη των Σουηδών Δημοκρατών», δήλωσε ο Νασρεντίν Τάιμπι, αναλυτής του Europe Elects και ειδικός σε θέματα Σουηδίας.

Αυτό θα μετατόπιζε και πάλι τις πολιτικές ισορροπίες στο όργανο καθορισμού της στρατηγικής πορείας της ΕΕ προς τα δεξιά, με το ΕΛΚ να ανακτά την πλειοψηφία που έχασε μετά την ήττα των Χριστιανοδημοκρατών (CDU/CSU) στη Γερμανία την άνοιξη.

Ωστόσο, για πρώτη φορά από το 1979, το δεξιό κόμμα της αντιπολίτευσης που βρίσκεται στην κορυφή των δημοσκοπήσεων δεν είναι οι Μετριοπαθείς αλλά οι μέχρι πρότινος περιθωριοποιημένοι πολιτικά ακροδεξιοί Σουηδοί Δημοκράτες (SD).

Οι Σουηδοί Δημοκράτες ηγούνται του δεξιού μπλοκ με 21%, δεύτερο μετά τους νυν Σοσιαλδημοκράτες (S) με 30,1%, με τους Μετριοπαθείς να ακολουθούν με 17%, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Sifos που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη.

«Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου τρία δεξιά κόμματα, συμπεριλαμβανομένου του Φιλελεύθερου Κόμματος, έχουν ενωθεί σε ένα είδος συνασπισμού με τους Σουηδούς Δημοκράτες», δήλωσε στη EURACTIV κατά τη διάρκεια συνέντευξης ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Karlstad Τομπίας Χαμπινέτε, κατά την άποψη του οποίου το κόμμα έχει «ομαλοποιηθεί».

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η πλειοψηφία του ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εξαρτηθεί έτσι από την υποστήριξη των ήπιων ευρωσκεπτικιστών Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR), της πολιτικής οικογένειας της SD σε επίπεδο ΕΕ, μια εξάρτηση που θα μπορούσε να εδραιωθεί εάν οι Fratelli d’Italia της Τζόρτζια Μελόνι, επίσης ECR, έρθουν πρώτοι στις βουλευτικές εκλογές της Ιταλίας αργότερα αυτό το μήνα.

Εν τω μεταξύ, οι μετριοπαθείς υποστηρίζουν ότι η SD «έχει αλλάξει την πολιτική της». «Δεν είναι εναντίον της ευρωπαϊκής ή της ένταξης στο ΝΑΤΟ», δήλωσε ο ευρωβουλευτής των Μετριοπαθών Τόμας Τόμπε, επιβεβαιώνοντας την προθυμία του κόμματός του να συνεργαστεί με το SD στο σουηδικό νομοθετικό σώμα, κατονομάζοντας θέματα όπως η μετανάστευση, η οικονομία ή η ενέργεια ως τομείς συνεργασίας.

Ωστόσο, οι ειδικοί λένε ότι η πλατφόρμα και η ρητορική της ακροδεξιάς έχουν ήδη μπει στη σουηδική πολιτική ζωή και στην ατζέντα της.

Επιρροή στην Αριστερά

Η δύναμη του SD και ένας από τους λόγους της επιτυχίας του στις δημοσκοπήσεις είναι η ικανότητά του να διαμορφώνει τη συζήτηση και να επιβάλλει την ατζέντα του στον δημόσιο διάλογο της Σουηδίας, δήλωσε ο αναλυτής Τάιμπι.

Κατά την άποψή του, το SD κατάφερε να επηρεάσει την ατζέντα πέρα από τον διάδρομο μεταξύ των κυβερνώντων Σοσιαλδημοκρατών, όπου κατάφερε να πλαισιώσει τη συζήτηση κατά μήκος της «εθνικής του γραμμής» για τη μετανάστευση, μια από τις κύριες ανησυχίες τόσο του SD όσο και των ψηφοφόρων της εργατικής τάξης του S.

Για παράδειγμα, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ένταξης Άντερς Ίγκεμαν δήλωσε την Τετάρτη ότι οι Σουηδοί θα πρέπει να «τολμήσουν να μιλήσουν για την εθνικότητα», αναφερόμενος στη συζήτηση σχετικά με τις εθνοτικές ποσοστώσεις σε ορισμένες ευάλωτες περιοχές.

Αν και κατά της αντιγραφής του δανέζικου μοντέλου και του νόμου περί εθνοτικών ποσοστώσεων «κατά των γκέτο», ο Ίγκεμαν δήλωσε ότι το ζήτημα πρέπει τουλάχιστον να συζητηθεί.

Το 2018, το κοινοβούλιο της Δανίας ψήφισε νόμο για να διασφαλίσει ότι έως το 2030 καμία δανέζικη κατοικημένη περιοχή δεν θα πρέπει να έχει πάνω από 30% κατοίκους με «μη δυτικό» υπόβαθρο.

Ο Ίγκεμαν έφερε το θέμα στην επικαιρότητα τον Αύγουστο, όταν δήλωσε ότι σε ορισμένες περιοχές θα πρέπει να υπάρχει ανώτατο όριο κατοίκων που δεν είναι Σκανδιναβοί, δηλαδή 50%. Το σχόλιο υπερασπίστηκε η πρωθυπουργός Μαγκνταλένα Άντερσον, η οποία δήλωσε ότι ήταν κατά της «Σομαλιτάουν ή της Μικρής Ιταλίας».

Η επιρροή στον πολιτικό διάλογο της Σουηδίας εμφανίζεται στις πολιτικές προτεραιότητες της κυβέρνησης των Σοσιαλδημοκρατών για την επερχόμενη 6μηνη θητεία τους στο τιμόνι του Συμβουλίου της ΕΕ, που ξεκινά τον Ιανουάριο του 2023.

Σύμφωνα με το σχέδιο της κυβέρνησης, οι δύο πρώτες προτεραιότητες είναι η «παροχή ασφάλειας στους πολίτες της ΕΕ» και η «πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος», ενώ η «διαφύλαξη των θεμελιωδών αξιών της Ένωσης» έρχεται στην τελευταία θέση μετά τη μετάβαση στο κλίμα και την ανταγωνιστικότητα της απασχόλησης.

Ο Τσάρλι Βέιμερς, αντιπρόεδρος του ECR και μέλος της SD, δήλωσε στη EURACTIV ότι είναι «πραγματικά ευτυχής» που η σουηδική κυβέρνηση επέλεξε την ασφάλεια και το οργανωμένο έγκλημα ως προτεραιότητες.

«Σε γενικές γραμμές, υποστηρίζουμε τη γραμμή που παρουσιάστηκε για τη σουηδική προεδρία», επανέλαβε ο μετριοπαθής ευρωβουλευτής Τομπε, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα.

«Είναι επειδή οι Σουηδοί Δημοκράτες κατάφεραν να επηρεάσουν όλα τα άλλα κόμματα, βασικά», δήλωσε ο Χαμπινέτε όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις παραδοσιακά δεξιές προτεραιότητες που παρουσίασε η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση.