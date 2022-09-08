Διαρροή: «Ανώτατο όριο εσόδων» για τις επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας -υποχρεωτική εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις ώρες αιχμής

Ένα σχέδιο νόμου της ΕΕ εισάγει για πρώτη φορά υποχρεωτικούς στόχους μείωσης της ζήτησης για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και θέτει «όριο εσόδων» στις εταιρείες ενέργειας που αποκομίζουν απρόσμενα κέρδη από την ενεργειακή κρίση, σύμφωνα με πρόταση που διέρρευσε και είδε η EURACTIV.

Το ανώτατο όριο εσόδων αποτελεί το επίκεντρο ενός σχεδίου κανονισμού της ΕΕ σχετικά με έκτακτα μέτρα για τη σταθεροποίηση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί τις επόμενες εβδομάδες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Θα συζητηθεί σε έκτακτη συνεδρίαση των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ την Παρασκευή, με θέμα την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης από την ΕΕ.

«Η Επιτροπή προτείνει ένα όριο 200 €/MWh» για τους λεγόμενους «υπερπαραγωγούς» ηλεκτροπαραγωγούς, αναφέρει η πρόταση αναφερόμενη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα πυρηνικά και τον λιγνίτη, οι οποίες έχουν χαμηλό λειτουργικό κόστος και έχουν επωφεληθεί περισσότερο από τις υψηλές τιμές του φυσικού αερίου.

Οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και πυρηνική ενέργεια αποκομίζουν «τεράστια έσοδα» από την κρίση, εξήγησε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Τα έσοδα αυτά δεν αντικατοπτρίζουν το κόστος παραγωγής τους. Έτσι, ήρθε πλέον η ώρα να επωφεληθούν οι καταναλωτές», δήλωσε η ίδια σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη (7 Σεπτεμβρίου).

«Θα προτείνουμε να επανακατανεμηθούν αυτά τα απροσδόκητα κέρδη στα κράτη μέλη, ώστε [αυτά] να μπορούν να στηρίξουν τα ευάλωτα νοικοκυριά και τις ευάλωτες επιχειρήσεις».

Διατήρηση των περιθωρίων κέρδους για την ηλιακή και την αιολική ενέργεια

Οι αξιωματούχοι της ΕΕ δήλωσαν ότι η πρόθεση πίσω από το όριο των 200 €/MWh είναι να ευνοηθούν οι τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έναντι των ηλεκτροπαραγωγών που βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα, όπως ο άνθρακας ή το φυσικό αέριο, τα οποία έχουν υψηλότερο κόστος καυσίμου.

«Μακράν οι φθηνότερες είναι οι ανανεώσιμες γεννήτριες – ιδίως η ηλιακή και η αιολική ενέργεια», εξήγησε ανώτερος αξιωματούχος της Επιτροπής που ενημέρωνε τον Τύπο για τις προτάσεις την Τετάρτη.

«Και έτσι, αν ορίσετε ένα παρόμοιο ανώτατο όριο εσόδων για όλες τις υπέρμετρες τεχνολογίες, οι φθηνότερες είναι εκείνες που θα δουν το υψηλότερο περιθώριο κέρδους μέχρι αυτό το ανώτατο όριο και θα διατηρήσουν ένα έσοδο», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ωστόσο, ορισμένοι αμφισβητούν την κίνηση αυτή, λέγοντας ότι δεν θα βοηθήσει στη μείωση των τιμών, οι οποίες έφτασαν χθες τα 438 €/MWh στη γερμανική αγορά στις τιμές day-ahead και ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα 1.000 €/MWh στις τιμές year-ahead στα τέλη Αυγούστου.

«Αυτό είναι πραγματικά τρελό», δήλωσε ο Mike Parr, ανεξάρτητος ερευνητής αγοράς και σύμβουλος. «Τα 100 ευρώ θα ήταν γενναιόδωρα. 200 ευρώ είναι τρέλα και θα έχουν ελάχιστες επιπτώσεις στις τιμές του πετρελαίου», είπε.

Ο Lion Hirth, καθηγητής στη Σχολή Hertie στο Βερολίνο, δήλωσε ότι ένα ενιαίο ανώτατο όριο εσόδων 200 €/MWh για όλους τους παραγωγούς «σημαίνει ότι ορισμένες μονάδες – σύγχρονες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πυρηνικά – θα συνεχίσουν να έχουν πολύ υψηλά κέρδη», αλλά θα είναι «πολύ χαμηλό για τις μονάδες άνθρακα», οι οποίες σήμερα αντιμετωπίζουν συνεχώς υψηλό κόστος καυσίμων και μεταφοράς.

Ακόμη πιο σημαντικό, ο Hirth επεσήμανε «την έλλειψη διατάξεων που να λαμβάνουν υπόψη την προθεσμιακή αντιστάθμιση» στις συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας συνήθως πωλούν την παραγωγή τους δύο έως τέσσερα χρόνια νωρίτερα, εξήγησε. Αλλά με τις τρέχουσες υψηλές τιμές, «έχουν πουλήσει ενέργεια σε πολύ χαμηλότερες τιμές από τις τρέχουσες τιμές spot», παρατήρησε.

«Αυτή είναι μια κρίσιμη πτυχή που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε οποιαδήποτε πολιτική δέσμευσης του ενοικίου», δήλωσε στη EURACTIV, λέγοντας ότι το σχέδιο κανονισμού δεν αναλύει πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό.

«Εάν τα έσοδα από την spot αγορά περιοριστούν στα 200 ευρώ/MWh, αυτό θα μπορούσε να είναι ανεπαρκές για τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής που έχουν αντισταθμιστεί για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις πληρωμής τους από τα προθεσμιακά συμβόλαια», προειδοποίησε.

Πρωτοφανή μέτρα μείωσης της ζήτησης

Το προτεινόμενο ανώτατο όριο εσόδων συμπληρώνεται από πρωτοφανή μέτρα για τη μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας:

Ένας ενδεικτικός στόχος απαιτεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ να «μειώσουν τη συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας» από τα νοικοκυριά – για παράδειγμα, μέσω εκστρατειών ενημέρωσης του κοινού ή διαγωνισμών για «ενέργεια που δεν καταναλώνεται» και

«Ένας υποχρεωτικός στόχος για τουλάχιστον 5% μείωση της καθαρής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια των ωρών αιχμής των τιμών».

Ενώ ο πρώτος στόχος απευθύνεται στο ευρύ κοινό, «ο δεσμευτικός στόχος απευθύνεται πιο συγκεκριμένα στους καταναλωτές που μπορούν να παρέχουν ευελιξία μέσω προσφορών μείωσης της ζήτησης σε ωριαία βάση», αναφέρει η Επιτροπή στο σχέδιο.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, οι χώρες της ΕΕ ενθαρρύνονται να εξετάσουν «μέτρα που βασίζονται στην αγορά, όπως πλειστηριασμοί ή συστήματα υποβολής προσφορών», τα οποία μπορούν να περιλαμβάνουν «οικονομικά κίνητρα ή αποζημίωση στα συμμετέχοντα μέρη της αγοράς», αναφέρει το σχέδιο.

Οι αρχικές αντιδράσεις στις προτάσεις αυτές ήταν πιο θετικές.

«Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να μετριάσουμε τη ζήτηση», δήλωσε ο Kristian Ruby, γενικός γραμματέας της Eurelectric, της ένωσης της βιομηχανίας ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ. «Όταν υπάρχει λιγότερη προσφορά, πρέπει να έχεις λιγότερη ζήτηση – είναι θεμελιώδες πράγμα», δήλωσε στη EURACTIV.

«Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι το βασικό πράγμα που πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Bram Claeys από το Regulatory Assistance Project (RAP), μια δεξαμενή σκέψης για την καθαρή ενέργεια. «Είναι μία από τις λίγες δράσεις που μπορούν ακόμη να έχουν αντίκτυπο αυτόν τον χειμώνα», δήλωσε στη EURACTIV.

Για τον Claeys, η εστίαση στη μείωση των αιχμών είναι ιδιαίτερα σημαντική. «Είναι ακριβώς ο τρόπος που πρέπει να ακολουθήσουμε: η ευελιξία από την πλευρά της ζήτησης και η αποθήκευση πρέπει να αναλάβουν τον ρόλο που παίζουν οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας».

Ωστόσο, αμφισβήτησε τον αντίκτυπο που θα έχει αυτό στους λογαριασμούς των καταναλωτών. «Το γεγονός ότι οι ώρες αιχμής είναι εξ ορισμού περιορισμένες σημαίνει ότι η μείωση των αιχμών έχει σχετικά μικρότερο αντίκτυπο στα μέσα επίπεδα τιμών», προειδοποίησε.

Ο Ruby, από την πλευρά του, είχε μια προειδοποίηση για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σχετικά με τα ανώτατα όρια εσόδων. «Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η βεβαιότητα των επενδυτών είναι κρίσιμη όχι για τον επόμενο χειμώνα και τον μεθεπόμενο χειμώνα. Γι’ αυτό προσέξτε τι κάνετε».

«Δεν λέμε ένα γενικό «όχι» σε όλα και είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε», δήλωσε στη EURACTIV. «Αλλά είναι πραγματικά, πραγματικά κρίσιμο οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να αντιμετωπίσουν τα βαθύτερα αίτια και όχι τις συνέπειες» της ενεργειακής κρίσης.

Διαβάστε το πλήρες σχέδιο κανονισμού παρακάτω ή κατεβάστε το εδώ.