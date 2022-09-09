Γερμανία: Πάνω από το μισό μειώθηκαν οι κατοικίες με θέρμανση φυσικού αερίου μέσα σε 2 χρόνια

Το ποσοστό των γερμανικών κατοικιών που πρόκειται να κατασκευαστούν με θέρμανση με φυσικό αέριο μειώθηκε κατά εννέα ποσοστιαίες μονάδες το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους σε σύγκριση με το προηγούμενο, αν και η πτωτική τάση δεν επιταχύνθηκε από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Λίγο πάνω από το 16% των οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 αφορούσαν σπίτια που θα χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο ως κύρια πηγή ενέργειας για τη θέρμανσή τους, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε την Πέμπτη στη δημοσιότητα η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία.

Αυτό συμβαίνει σε σύγκριση με περισσότερο από το ένα τέταρτο κατά την ίδια χρονική περίοδο το 2021 και σχεδόν 40% το 2019, πράγμα που σημαίνει ότι το μερίδιο της θέρμανσης με φυσικό αέριο μειώθηκε περισσότερο από το μισό μέσα σε δύο χρόνια.

Ωστόσο, η υπηρεσία διαπιστώνει ότι η όρεξη για φυσικό αέριο μειώθηκε πιο έντονα από ό,τι στο παρελθόν μετά την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις επακόλουθες ανησυχίες γύρω από την προμήθεια και τις τιμές του φυσικού αερίου.

Αντίθετα, η πτώση που παρατηρήθηκε το 2022 θα πρέπει να θεωρηθεί ως «η συνέχιση μιας πιο μακροπρόθεσμης τάσης», ανέφερε ο οργανισμός σε δελτίο Τύπου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, όλο και περισσότεροι από όσους κατασκευάζουν σπίτια στρέφονται αντ’ αυτού σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η γεωθερμική θέρμανση: το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αυξήθηκε από λιγότερο από το μισό το 2019 σε σχεδόν τρία τέταρτα φέτος.

«Ένας λόγος για την τάση προς τις ανανεώσιμες πηγές πιθανότατα έγκειται στο νομικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου του νόμου για την ενέργεια των κτιρίων», δήλωσε ο οργανισμός.

Ο νόμος, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ το 2020, ορίζει ότι οι ανάγκες θέρμανσης και ψύξης κάθε νέου κτιρίου πρέπει να καλύπτονται τουλάχιστον εν μέρει από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.