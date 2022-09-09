Η Αλβανία ανακοινώνει μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, υψηλότερο κόστος για τους μεγάλους χρήστες

Η αλβανική κυβέρνηση παρουσίασε την Πέμπτη τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, τα οποία περιλαμβάνουν ένα όριο 800kWh ανά μήνα για τις οικογένειες που θέλουν να αποφύγουν την καταβολή υψηλότερου τιμολογίου για το ηλεκτρικό ρεύμα.

Όσοι χρησιμοποιούν 800Kwh το μήνα ή λιγότερο θα δουν τους λογαριασμούς τους να παραμένουν οι ίδιοι με χαμηλή, επιδοτούμενη τιμή, αλλά για κάθε watt πάνω από το όριο, η τιμή θα τετραπλασιάζεται.

«Έχουμε πάνω από 90% οικογενειακούς καταναλωτές που καταναλώνουν λιγότερο από 800 kwh. Και έχουμε έναν άλλο αριθμό, περίπου 6-7%, που καταναλώνουν πάνω από 800 kwh. Πρόκειται για ανθρώπους με βίλες, πισίνες, διακοσμητικό φωτισμό», δήλωσε ο Ράμα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για την παρουσίαση των μέτρων.

«Πιστεύουμε ότι έχει έρθει η ώρα που ο προϋπολογισμός και οι συνήθεις φόροι δεν μπορούν πλέον να στηρίξουν αυτούς τους ανθρώπους. Πρόσθεσε ότι κάθε κιλοβάτ πάνω από 800 θα πληρώνεται στην τιμή της αγοράς».

Η μηνιαία κατανάλωση 800KwH ισοδυναμεί με 9.120 λεκ ή 77,50 ευρώ, με περίπου το 90% του πληθυσμού να δαπανά σήμερα κάτω από αυτό το ποσό. Μόλις επιτευχθεί αυτό το όριο, το κόστος των 11,4 λεκ ανά KwH (0,097 ευρώ) θα τετραπλασιαστεί σε 35 λεκ ανά KwH (0,30 ευρώ) συν ένα τέλος μεταφοράς και διανομής 7 λεκ.

Η κυβέρνηση παρουσίασε επίσης έναν πίνακα που δείχνει στους πολίτες πόση ενέργεια καταναλώνει κάθε δραστηριότητα στο σπίτι και πόσες φορές την εβδομάδα θα πρέπει να τις εκτελούν για να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπερβούν το όριο.

Για παράδειγμα, προτείνει ότι το πλυντήριο ρούχων δεν πρέπει να χρησιμοποιείται περισσότερες από οκτώ φορές το μήνα, αν το κλιματιστικό λειτουργεί καθημερινά.

Πριν από το καλοκαίρι, ο δημόσιος φωτισμός, όπως τα φώτα των δρόμων, έχει απενεργοποιηθεί από τις 10 μ.μ. και μετά για να περιοριστούν οι δημόσιες δαπάνες για ενέργεια.

Ο Ράμα δήλωσε ότι η κρίση είναι απρόβλεπτη και δεν είναι γνωστό πότε θα τελειώσει. Ως εκ τούτου, η κυβέρνηση έχει δώσει στους πολίτες μια βιώσιμη μεσοπρόθεσμη λύση.

Άλλα μέτρα που παρουσίασε η κυβέρνηση περιλαμβάνουν την αναθεώρηση των συντάξεων, οι οποίες θα αναπροσαρμοστούν κατά 6% και όσοι λαμβάνουν επιδόματα αναπηρίας θα δουν να αυξάνονται κατά 7,5%. Οι ανύπαντρες μητέρες με δύο παιδιά θα λάβουν διπλάσια οικονομική βοήθεια, ενώ οι υπόλοιπες που λαμβάνουν οικονομική βοήθεια θα δουν τις πληρωμές τους να αυξάνονται κατά 10%.

Επιπλέον, ο μισθός για την κρατική διοίκηση, την κρατική αστυνομία και την αστυνομία των φυλακών θα αυξηθεί και ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί στα 34.000 λεκ το μήνα (288,773 ευρώ).

Όσον αφορά την ενεργειακή κρίση, η υπουργός Ενέργειας Μπελίντα Μπαλούκου δήλωσε ότι η κατάσταση χειροτερεύει και ότι τα νέα μέτρα θα ισχύσουν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023, εξοικονομώντας περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ για τους Αλβανούς.