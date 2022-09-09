Ο Βούλγαρος πρόεδρος έπεισε τη ρωσική εταιρεία να μειώσει τις τιμές των καυσίμων

Ο Βούλγαρος πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ φιλοξένησε την Πέμπτη (8 Αυγούστου) συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων της υπηρεσιακής κυβέρνησής του και του επικεφαλής της Lukoil Bulgaria, Βαντίμ Βορόμπιοφ. Συζητήθηκαν οι τιμές των καυσίμων, οι οποίες αυξάνουν τον πληθωρισμό, και η ρωσική εταιρεία εξέφρασε την ανησυχία της για το ευρωπαϊκό εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο.

Ο Πρόεδρος Ράντεφ ευχαρίστησε τους εκπροσώπους της Lukoil για τον ρόλο της εταιρείας στη χώρα. Επισήμανε ότι η Lukoil αποτελεί σημαντικό μέρος της βουλγαρικής οικονομίας, έναν από τους κύριους εργοδότες και σημαντικό παραγωγό καυσίμων με κυρίαρχο μερίδιο αγοράς. Ο Ράάντεφ μίλησε κυρίως για τις υψηλές τιμές των καυσίμων και για τον προσδιορισμό μέτρων για τη μείωσή τους.

Η Lukoil υπόκειται σε ευρωπαϊκές κυρώσεις μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η υπηρεσιακή κυβέρνηση του προέδρου Ράντεφ έχει αλλάξει απότομα τον τόνο απέναντι στις μεγάλες ρωσικές επιχειρήσεις στη χώρα, ξεκινώντας συνομιλίες για την επανέναρξη των προμηθειών από την Gazprom.

«Οι υψηλές τιμές των καυσίμων είναι από τους κύριους λόγους για την αύξηση των τιμών όλων των αγαθών και υπηρεσιών και οδηγούν σε συρρίκνωση της κατανάλωσης, η οποία αποτελεί απώλεια όχι μόνο για τους καταναλωτές, αλλά και για τον παραγωγό. Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι η επικείμενη συνάντησή σας με τη βουλγαρική κυβέρνηση είναι μια καλή ευκαιρία, φυσικά, ακολουθώντας αυστηρά τους μηχανισμούς της αγοράς, για τον προσδιορισμό μέτρων για τη σταθεροποίηση του οικονομικού περιβάλλοντος και την καταπολέμηση του πληθωρισμού προς όφελος του Βούλγαρου καταναλωτή», σχολίασε ο πρόεδρος προς τους εκπροσώπους της Lukoil , όπως αναφέρει το γραφείο Τύπου του.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο, οι υψηλές τιμές των καυσίμων είναι από τους κύριους λόγους για την αύξηση των τιμών όλων των αγαθών και υπηρεσιών και οδηγούν σε συρρίκνωση της κατανάλωσης. Η Lukoil δεν είναι μόνο ένα σημαντικό μέρος της βουλγαρικής οικονομίας, αλλά και ένας από τους κύριους εργοδότες, καθώς και ένας σημαντικός παραγωγός καυσίμων, κατέχοντας ένα κυρίαρχο μερίδιο της αγοράς.

Η ανάπτυξη της οικονομίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αξία των παραγόμενων καυσίμων, αλλά και από τις πληθωριστικές διεργασίες, γεγονός που καθορίζει τη στρατηγική σημασία της εταιρείας για τη βουλγαρική οικονομία, ιδίως σε περιόδους κρίσης», σχολίασε ο πρόεδρος.

Η Lukoil κατέχει το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου στα Βαλκάνια μέσω της εταιρείας «Lukoil Neftohim Bulgaria», η οποία για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν κατέβαλε φόρο επί των κερδών στη Βουλγαρία. Η εταιρεία παρουσίασε σημαντικές ζημίες, παρά τον τεράστιο κύκλο εργασιών της που ξεπερνά τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως (τα περισσότερα χρόνια) και την κυρίαρχη θέση της στην αγορά. Μεταξύ 2006 και 2020, υπήρξαν μόνο τρία έτη κατά τα οποία η εταιρεία παρουσίασε κέρδη (2007, 2016 και 2017). Όλα τα υπόλοιπα έτη είναι ζημιογόνα και μάλιστα με τεράστια ποσά.

Το 2020, η εταιρεία ανακοίνωσε ζημίες άνω των 255 εκατομμυρίων ευρώ και με την τελευταία της έκθεση εμφάνισε μόνο ένα μικρό κέρδος.

Ο Βούλγαρος εμπειρογνώμονας σε θέματα ενέργειας Βασίλ Νάτσεφ σχολίασε ήδη από τον Μάιο ότι η τιμή του ρωσικού πετρελαίου Urals που χρησιμοποιείται από το διυλιστήριο της Lukoil στη Βουλγαρία είναι κατά 37 δολάρια ανά βαρέλι φθηνότερη από το Brent. Ο λόγος είναι η εισβολή στην Ουκρανία, η οποία κατέστησε το ρωσικό πετρέλαιο προβληματικό για τις δυτικές εταιρείες. Στη Βουλγαρία, ωστόσο, η τιμή των ρωσικών πρώτων υλών παρέμεινε κοντά σε εκείνη των διεθνών αγορών.

Η εταιρεία που μεσολαβεί στο εμπόριο πετρελαίου για τη Βουλγαρία είναι η εταιρεία «Litasco» με έδρα την Ελβετία, η οποία είναι βασικός μέτοχος της «Neftohim Bulgaria». Πρόκειται για μια εταιρεία που αγοράζει αργό πετρέλαιο από τη ρωσική Lukoil και το πωλάει σε διυλιστήριο στη Βουλγαρία. Πίσω από τις τρεις εταιρείες βρίσκεται ουσιαστικά ένας ιδιοκτήτης – η ρωσική Lukoil. Ο στόχος του μεσίτη είναι να αγοράζει φθηνά και να πουλάει ακριβά, ενώ η βουλγαρική εταιρεία λειτουργεί στην πραγματικότητα μόνο αποσπασματικά – δηλαδή διυλίζει πετρέλαιο. Έτσι, ένα μεγαλύτερο μέρος του κέρδους παραμένει στη Ρωσία.

Περίπου το 60% των καυσίμων για τη βουλγαρική αγορά επεξεργάζεται στο διυλιστήριο της Lukoil. Η εταιρεία κατέχει σχεδόν το 70% των αποθηκών όπου αποθηκεύονται τα καύσιμα των ανταγωνιστικών εταιρειών και έχει πολύ μεγάλη επιρροή στη Βουλγαρία.

Ο εκπρόσωπος της Lukoil, Βορόμπιοφ εξήγησε κατά τη συνάντηση στην προεδρία ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να διεξάγει διάλογο με τη βουλγαρική κυβέρνηση και ότι σχεδιάζονται μέτρα για τη διατήρηση της σταθερότητας της βουλγαρικής οικονομίας. Η Βουλγαρία έλαβε το δικαίωμα εξαίρεσης από την ΕΕ για την εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου μέχρι το τέλος του 2024.

Τα σχέδια της προηγούμενης κυβέρνησης ήταν μέχρι τότε ότι το διυλιστήριο στο Μπουργκάς θα προσαρμοζόταν ώστε να λειτουργεί χωρίς ρωσικό πετρέλαιο. Εν τω μεταξύ, κατέστη σαφές ότι η υπηρεσιακή κυβέρνηση θα ψηφίσει υπέρ μιας παρέκκλισης, μέσω της οποίας η Βουλγαρία δεν θα συμμορφωθεί με την απαγόρευση ανάθεσης και συνέχισης συμβάσεων δημοσίων συμβάσεων με ρωσικές εταιρείες που ψηφίστηκε στον κανονισμό της ΕΕ.

Ο λόγος είναι ότι πολλοί κρατικοί φορείς έχουν σε λειτουργία συμβάσεις-πλαίσιο για την προμήθεια καυσίμων, στις οποίες η Lukoil είναι είτε ανάδοχος είτε προμηθευτής άλλων εμπόρων καυσίμων.