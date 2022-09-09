Το ανώτατο όριο τιμών για το ρωσικό φυσικό αέριο «ανεπαρκές» για το Βέλγιο

Η Βελγίδα υπουργός Ενέργειας Τίνε βαν ντερ Στράτεν ζήτησε μια «πιο αποφασιστική» προσέγγιση της ΕΕ στην ενεργειακή κρίση, λέγοντας την Πέμπτη (8 Σεπτεμβρίου) ότι το Βέλγιο δεν θα ικανοποιηθεί μόνο με ένα ανώτατο όριο τιμών για το ρωσικό φυσικό αέριο.

Την Τετάρτη (7 Σεπτεμβρίου), η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παρουσίασε ένα σχέδιο πέντε μέτρων για τη μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και για την αντιμετώπιση της χειραγώγησης της αγοράς φυσικού αερίου από το Κρεμλίνο.

Η Επιτροπή πρότεινε συγκεκριμένα ένα ανώτατο όριο τιμών μόνο για το ρωσικό φυσικό αέριο, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα ισχύει για το φυσικό αέριο που προέρχεται από άλλες χώρες. Καθώς το Βέλγιο προμηθεύεται το μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγών φυσικού αερίου από τη Νορβηγία, ο Βέλγος πρωθυπουργός Αλεξάντερ Ντε Κρο και η υπουργός Ενέργειας Τίνε βαν ντερ Στράτεν εξέφρασαν αμφιβολίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα της πρότασης της Κομισιόν.

Ο Ντε Κρο, ο οποίος προηγουμένως τόνισε ότι μόνο μια λύση της ΕΕ μπορεί να λύσει το πρόβλημα, δήλωσε την Τετάρτη στο Belga ότι «[ένα ανώτατο όριο τιμών στο ρωσικό φυσικό αέριο] δεν θα είναι αρκετό για να μειωθούν οι τιμές».

«Η πρότασή μας βρίσκεται στο τραπέζι της Επιτροπής και είναι πολύ σαφής: ανώτατο όριο σε όλες τις τιμές του φυσικού αερίου», πρόσθεσε.

Η φον ντερ Λάιεν δεν απέκλεισε αυτή την επιλογή. «Βρίσκεται στο τραπέζι, το εξετάζουμε επίσης», δήλωσε η ίδια.

Η Νορβηγία, η οποία έχει γίνει ο μεγαλύτερος προμηθευτής φυσικού αερίου της Ευρώπης και αποκομίζει πρωτοφανή κέρδη με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη μείωση των ρωσικών εξαγωγών φυσικού αερίου προς την ΕΕ, είναι μάλλον απρόθυμη να θέσει ανώτατο όριο στην τιμή των εξαγωγών της, επικαλούμενη την αξιοπιστία του εφοδιασμού της.

Η Βαν ντερ Στράτεν δήλωσε στο Twitter ότι η πρόταση της Επιτροπής ενώπιον του αυριανού Συμβουλίου Ενέργειας είναι «ανεπαρκής».

«Ήρθε η ώρα για μια πιο αποφασιστική προσέγγιση», ανέφερε, όπως ανέφερε την Πέμπτη η De Standaard.

Για την υπουργό, ένα ανώτατο όριο τιμών στο φυσικό αέριο είναι «η ταχύτερη λύση για τη μείωση των λογαριασμών ενέργειας για τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις μας».

Σε 16 κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Βελγίου, ο μέσος ετήσιος λογαριασμός ενέργειας για τους χαμηλόμισθους εργαζόμενους υπερβαίνει πλέον τον μισθό ενός μήνα, σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων (ETUC). Για λόγους σύγκρισης, το 2021, αυτό συνέβαινε μόνο σε οκτώ κράτη μέλη.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνόδου των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ, το Βέλγιο θα πιέσει συνεπώς για ένα γενικό ανώτατο όριο στην τιμή του εισαγόμενου στην Ευρώπη φυσικού αερίου, ανεξάρτητα από την προέλευση και τη μορφή του.

«Βρισκόμαστε σε μια τέλεια ενεργειακή καταιγίδα, με υπέρογκους λογαριασμούς ενέργειας, και αυτό φυσικά ανησυχεί τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις. […] Μαζί πρέπει επίσης να το καταστήσουμε αυτό απολύτως σαφές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι στο χέρι των πολιτικών σήμερα. Δεν θέλουμε ένα οικονομικό νεκροταφείο στην Ευρώπη», δήλωσε η υπουργός σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη, σύμφωνα με την De Morgen.

«Ζούμε σε εξαιρετικούς καιρούς με μια παράλογη αγορά», πρόσθεσε.

Εν τω μεταξύ, σε συνεδρίαση του κεντρικού υπουργικού συμβουλίου νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Ντε Κρο παρουσίασε πρόταση για ένα βασικό πακέτο φυσικού αερίου, που σημαίνει ότι τα βελγικά νοικοκυριά θα πληρώνουν μια σταθερή τιμή για τη βασική κατανάλωση φυσικού αερίου και ότι όποιος καταναλώνει περισσότερο θα πληρώνει περισσότερα.

Η κυβέρνηση θέλει να διατηρήσει το σύστημα απλό, ώστε να είναι έτοιμο για το χειμώνα. Οι λεπτομέρειες αυτής της πρότασης πρέπει ακόμη να αποσαφηνιστούν.