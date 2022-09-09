Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και ο Μακρόν θεωρούν «τα κοινωνικά ζητήματα δευτερεύοντα», σύμφωνα με τον κορυφαίο Γάλλο συνδικαλιστή

Ο Γάλλος συνδικαλιστής Φιλίπ Μαρτίνεζ καλεί σε μια ευρωπαϊκή κινητοποίηση για υψηλότερους μισθούς, επειδή για τον Μακρόν και την ΕΕ είναι «η αγορά προέχει» και «τα κοινωνικά ζητήματα είναι δευτερεύοντα».

Σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στη EURACTIV, ο γενικός γραμματέας της CGT, ενός από τα κυριότερα γαλλικά εργατικά συνδικάτα, Φιλίπ Μαρτίνεζ, τόνισε τη σημασία μιας συντονισμένης κινητοποίησης μεταξύ των εργαζομένων στην ΕΕ. Η κινητοποίηση αυτή βρίσκεται ακόμη υπό συζήτηση με άλλα ευρωπαϊκά συνδικάτα.

Ενώ «στο Ηνωμένο Βασίλειο γίνονται μεγάλες απεργίες. Στην Ισπανία και το Βέλγιο, έρχεται γενική απεργία», ο μόνος τρόπος για να υπάρξουν αποτελέσματα είναι να οργανωθούν «μεγάλες ευρωπαϊκές κινητοποιήσεις και μια ενότητα των ευρωπαϊκών συνδικάτων».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η αντίληψη που επικρατεί στην Ευρώπη είναι η ίδια με αυτή του Εμανουέλ Μακρόν και των προκατόχων του: η αγορά υπερισχύει και τα κοινωνικά ζητήματα θεωρούνται δευτερεύοντα».

Ακόμη και αν αναγνωρίσει ότι ο πληθωρισμός είναι χαμηλότερος στη Γαλλία από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ο Μαρτίνεζ προειδοποίησε ότι «η Γαλλία είναι μία από τις χώρες της Ευρώπης όπου το χάσμα μεταξύ του πληθωρισμού και των πραγματικών μισθολογικών αυξήσεων είναι το μεγαλύτερο».

Σύμφωνα με τον συνδικαλιστή, στη Γαλλία «δεν υπάρχει πραγματικός κοινωνικός διάλογος», ιδίως μετά την εκλογή του Εμανουέλ Μακρόν το 2017.

Γενικότερα, ο Μαρτίνεζ ανησυχεί ότι οι πολιτικοί, τόσο από τη δεξιά όσο και από την αριστερά, είναι αποκομμένοι από τον κόσμο της εργασίας και δεν μπορούν να κατανοήσουν πλήρως τα ζητήματα. «Πόσοι βουλευτές έχουν συμμετάσχει σε διαπραγμάτευση μισθών; Πολύ λίγοι», λέει.

Όσον αφορά τα ουσιαστικά ζητήματα, σε ηπειρωτικό επίπεδο, ο ευρωπαϊκός κατώτατος μισθός «δεν ήταν ομόφωνος μεταξύ των συνδικάτων στην Ευρώπη, επειδή οι συνδικαλιστικές πρακτικές και οι παραδόσεις είναι διαφορετικές», εξηγεί ο Μαρτίνεζ.

Ως εκ τούτου, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο ευρωπαϊκός κατώτατος μισθός, που υποστηρίχθηκε από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων, επιτεύχθηκε, παρά την «ποικιλία απόψεων» μεταξύ των διαφόρων μελών της ETUC.