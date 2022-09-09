Η Κροατία παρουσίασε σχέδιο για την επιβολή ανώτατων τιμών στην ενέργεια και τα τρόφιμα

Η κυβέρνηση της Κροατίας παρουσίασε την Πέμπτη ένα πακέτο μέτρων κρίσης για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, που περιλαμβάνει ανώτατο όριο στις τιμές των βασικών ειδών διατροφής και της ενέργειας, χαρακτηρίζοντάς το «ισχυρό, δίκαιο και ολοκληρωμένο».

Παρουσιάζοντας το σχέδιο, ύψους 21 δισ. κούνα (2,8 δισ. ευρώ), ο πρωθυπουργός Αντρέι Πλένκοβιτς δήλωσε: «Προχωράμε σε μια ισχυρή παρέμβαση, με στόχο την προστασία των πολιτών, της οικονομίας και της κοινωνίας».

«Αναδιανέμουμε με δίκαιο τρόπο ό,τι έχουμε στη διάθεσή μας», είπε, όπως αναφέρει η εφημερίδα Jutarnji List.

Σύμφωνα με το σχέδιο, το οποίο θα ισχύσει από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Μαρτίου, τα νοικοκυριά θα πληρώνουν 59 ευρώ ανά μεγαβατώρα ή 88 ευρώ όταν η κατανάλωσή τους υπερβαίνει τα 2.500 κιλοβάτ.

Τα σχολεία, οι παιδικοί σταθμοί, τα πανεπιστήμια, τα γηροκομεία, οι ΜΚΟ και τα διοικητικά κτίρια θα πληρώνουν ενιαία τιμή 62 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Η κυβέρνηση έθεσε επίσης πλαφόν στις τιμές των βασικών ειδών διατροφής, όπως το ηλιέλαιο, το αλεύρι, η ζάχαρη, το γάλα, το κοτόπουλο και το χοιρινό κρέας – όλα αυτά καθορίζονται πλέον σε επίπεδο χαμηλότερο από τις τρέχουσες τιμές των σουπερμάρκετ.

«Όσον αφορά τις εταιρείες, έχουμε υποστηρίξει από εκείνη την αρχή της ρωσικής επίθεσης τα μέτρα της ΕΕ για την επιβολή ανώτατου ορίου στην τιμή του φυσικού αερίου. Χωρίς αυτό, δεν είναι ρεαλιστικό ότι θα μπορούσαμε να βρούμε μια λύση μόνοι μας. Θα υποστηρίξουμε μια λύση με την οποία θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε από κοινού πώς οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να επιβιώσουν από τις αυξήσεις των τιμών», δήλωσε ο Πλένκοβιτς.