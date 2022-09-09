Οι συντηρητικοί της Αυστρίας επιδιώκουν να αποκλείσουν τους αιτούντες άσυλο από το επίδομα για το κλίμα

Ενώ ο συνασπισμός συντηρητικών-πράσινων συμφώνησε ότι οποιοσδήποτε διαμένει στην Αυστρία θα επωφεληθεί από το κλιματικό μπόνους, οι συντηρητικοί θέλουν να αλλάξουν τον νόμο, κάτι που ο εταίρος του συνασπισμού απορρίπτει αυστηρά.

Το ετήσιο μπόνους, που εγκρίθηκε τον Ιούνιο, θα ωφελήσει όλους τους ανθρώπους που ζουν στην Αυστρία και θα χρηματοδοτηθεί από τα πρόσθετα έσοδα που θα προκύψουν από την τιμή του CO2 που θα εισαχθεί τον Οκτώβριο.

Από τον Σεπτέμβριο, όλοι όσοι διέμειναν στη χώρα για πάνω από έξι μήνες το 2022 θα λάβουν αυτόματα την πληρωμή των 500 ευρώ ανά ενήλικα ή 250 ευρώ ανά ανήλικο.

Η Γενική Γραμματέας Laura Sachslehner από το συντηρητικό ÖVP εξήγησε σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη ότι το κόμμα της θέλει τώρα να αλλάξει τον νόμο το συντομότερο δυνατό, ώστε οι αιτούντες άσυλο να μην λαμβάνουν πλέον το επίδομα. Διότι το επίδομα θα μπορούσε να αποτελέσει έναν πρόσθετο «παράγοντα έλξης».

Ο αντικαγκελάριος των Πρασίνων Werner Kogler απέρριψε αμέσως την πρόταση αυτή και αναφέρθηκε στην «ξεκάθαρη νομική κατάσταση».

«Υπήρξε κυβερνητικό νομοσχέδιο, υπήρξε ψήφισμα του Εθνικού Συμβουλίου, υπήρξε ψήφισμα του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου. Και παντού μου φαίνεται ότι το ÖVP εκπροσωπείται εδώ με πλειοψηφία», δήλωσε την Πέμπτη ο Kogler.

Η υπουργός Προστασίας του Κλίματος Leonore Gewessler χαρακτήρισε επίσης «χαμηλού επιπέδου» το να παίζουν μεμονωμένες ομάδες ανθρώπων εναντίον η μία της άλλης.

Ο Sachslehner θεωρεί ότι η κατάσταση του ασύλου είναι τεταμένη και δήλωσε ότι οι Πράσινοι δεν έχουν επίγνωση των προκλήσεων που πρέπει να αντιμετωπιστούν στο σύστημα ασύλου. Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο υποβλήθηκαν 41.000 αιτήσεις ασύλου.