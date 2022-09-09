Το Κόμμα Εθνικού Συνασπισμού διευρύνει το προβάδισμά του στη Φινλανδία

Το φιλελεύθερο-συντηρητικό Κόμμα Εθνικού Συνασπισμού (NCP) διατήρησε την πρώτη θέση στη νέα δημοσκόπηση και κατάφερε να διευρύνει τη διαφορά από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα.

Στη μηνιαία δημοσκόπηση, την οποία ανέθεσε και δημοσίευσε την Πέμπτη (8 Σεπτεμβρίου) η Φινλανδική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση (YLE), το NCP κατέγραψε ποσοστό 24,2%, σημειώνοντας αύξηση 0,8% για το κόμμα που βρίσκεται σήμερα στην αντιπολίτευση. Το αποτέλεσμα έδειξε ότι το κόμμα επέζησε από το σκάνδαλο παρενόχλησης ενός βουλευτή του το καλοκαίρι.

Το ίδιο ισχύει και για το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, το οποίο συγκέντρωσε ποσοστό 19,4%. Διατηρώντας τη δεύτερη θέση του, το κόμμα δεν έχασε περισσότερο από 0,9% της υποστήριξής του, παρά την απεραντοσύνη του «partygate» της πρωθυπουργού Σάνα Μάριν τον Αύγουστο.

Το αποτέλεσμα ήταν μια ακόμη απόδειξη της δημοτικότητας της Marin όχι μόνο στις τάξεις του κόμματός της, αλλά και ευρύτερα στο εκλογικό σώμα. Πολλά στηρίζονται στους ώμους της, καθώς ο πυρήνας των ψηφοφόρων του SDP προέρχεται από τον ηλικιωμένο πληθυσμό των 50 ετών και άνω.

Η βασιλεία της πεντακομματικής κυβέρνησης των σοσιαλδημοκρατών, του Κόμματος του Κέντρου, των Πρασίνων, της Αριστερής Συμμαχίας και του Σουηδικού Λαϊκού Κόμματος ολοκληρώνεται στις εκλογές του Απριλίου 2023. Η κούρσα για το πρώτο κόμμα θα είναι σκληρή μεταξύ του NCP και του SDP. Υπάρχουν επίσης ισχυρά επιχειρήματα ότι τα δύο αυτά κόμματα θα μπορούσαν να βρεθούν στην ίδια κοκκινόμαυρη κυβέρνηση.

Προφανώς, πολλά εξαρτώνται από την επιτυχία των άλλων κομμάτων. Στη δημοσκόπηση του YLE, το εθνικιστικό Κόμμα των Φινλανδών κατέγραψε σταθερή υποστήριξη 16,2%. Το κόμμα θα εκμεταλλευτεί κατά πάσα πιθανότητα πλήρως τις υψηλές τιμές της ενέργειας τον ερχόμενο χειμώνα.

Το Κόμμα του Κέντρου κατάφερε μια μικρή στροφή προς τα πάνω με 11,7% υποστήριξη και αύξηση 0,7%. Οι Πράσινοι δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν το 10% και παρέμειναν στο 9,6% (+0,3%). Το κατά πόσον ο υπουργός Εξωτερικών Πέκα Χάβιστο, ο οποίος βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα χάρη στις εικασίες περί προεδρικής εκλογής, θα μπορέσει να τραβήξει την υποστήριξη των Πρασίνων προς τα πάνω, θα φανεί στις προσεχείς εκλογές.