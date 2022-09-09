Σλοβενία: Ρεκόρ δαπανών προβλέπεται στον αναθεωρημένο προϋπολογισμό

Η κυβέρνηση της Σλοβενίας ενέκρινε αναθεωρημένο προϋπολογισμό για το 2022, καθώς αύξησε τα έσοδα κατά περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ στα 12,54 δισεκατομμύρια ευρώ και τις δαπάνες κατά περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ στο ποσό ρεκόρ των 14,6 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Παρά τις υψηλότερες δαπάνες, το δημοσιονομικό έλλειμμα προϋπολογίζεται πλέον στο 3,6% του ΑΕΠ, από το αρχικά προβλεπόμενο 4,4%, καθώς τα έσοδα παραμένουν ισχυρά λόγω των υψηλών τιμών και του συνακόλουθου φορολογικού απροόπτου.

Ο υπουργός Οικονομικών Klemen Boštjančič δήλωσε ότι η αναθεώρηση ήταν επείγουσα, καθώς ο προϋπολογισμός στην τρέχουσα μορφή του, που εγκρίθηκε πέρυσι, ήταν αβάσιμος λόγω των πρόσθετων υποχρεώσεων που προέκυψαν από τα μέτρα τόνωσης για τον Covid, τα οποία δεν είχαν προϋπολογιστεί κατάλληλα από την προηγούμενη κυβέρνηση.

Η αναθεώρηση αποτελεί επίσης απάντηση στις απρόβλεπτες οικονομικές και δημοσιονομικές συνθήκες που δημιουργήθηκαν από τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία και περιλαμβάνει πρόσθετες δαπάνες για την αντιμετώπιση της κρίσης κόστους ζωής. Τα υπουργεία Υγείας, Οικονομικών και Εργασίας αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης των δαπανών.

Ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός έρχεται εν μέσω επικρίσεων από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, το οποίο παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τον δημοσιονομικό κανόνα και δήλωσε πρόσφατα ότι τα έκτακτα έσοδα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή του χρέους αντί για τη χρηματοδότηση των δαπανών.

Είπε επίσης ότι οι προσαρμογές θα μπορούσαν να γίνουν με ανακατανομή των πιστώσεων, καθώς προειδοποίησε ότι η αναθεώρηση αποτελεί συνέχεια της πρακτικής των δύο τελευταίων ετών «όταν ο σχεδιασμός του προϋπολογισμού σε περιόδους έκτακτων περιστάσεων δεν ήταν διαφανής ή αξιόπιστος».