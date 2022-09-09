Οι ευρωβουλευτές καλούν την Επιτροπή να βελτιώσει το εργαλείο παρακολούθησης της ισότητας των φύλων στον προϋπολογισμό της ΕΕ

Σε ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο Προϋπολογισμού και Διοίκησης Γιοχάνες Χάν, οι ευρωβουλευτές κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει το εργαλείο της για την αξιολόγηση του αντίκτυπου της χρηματοδότησης της ΕΕ στην ισότητα των φύλων.

«Η χρηματοδότηση της ΕΕ είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την προώθηση των στόχων της πολιτικής μας και την επίτευξη αλλαγών», δήλωσε ο Επίτροπος Χαν την Πέμπτη (8 Σεπτεμβρίου) κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της κοινής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη μεθοδολογία παρακολούθησης της ισότητας των φύλων στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Η Επιτροπή εφαρμόζει επί του παρόντος μια πιλοτική παρακολούθηση της ισότητας των φύλων σε όλα τα προγράμματα του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2023, σε μια προσπάθεια να αναπτύξει μια μεθοδολογία για τη μέτρηση του αντίκτυπου του προϋπολογισμού της ΕΕ στην ισότητα των φύλων.

Το εργαλείο παρακολούθησης, το οποίο αποτελεί μέρος της διοργανικής συμφωνίας για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027, κατατάσσει τα προγράμματα της ΕΕ μέσω βαθμολογίας από 0 έως 2, ανάλογα με τη συμβολή τους στην ισότητα των φύλων.

Τα προγράμματα της ΕΕ χωρίς στοχευμένες παρεμβάσεις για την ισότητα των φύλων βαθμολογούνται με 0, ενώ εκείνα με την ισότητα των φύλων ως σκόπιμο στόχο ή κύρια προτεραιότητα βαθμολογούνται με 1 και 2 αντίστοιχα. Ωστόσο, τα προγράμματα με «ασαφή αντίκτυπο» βαθμολογούνται με 0*.

Από τα 29 προγράμματα που αναλύθηκαν, διαπιστώθηκε ότι το 95% προωθεί ή έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στην ισότητα των φύλων, δήλωσε η Επίτροπος στους ευρωβουλευτές.

«Αυτό δεν θα πρέπει να αποτελεί έκπληξη για κανέναν από εμάς, αλλά θέλω να είμαι πραγματικά σαφής. Ο προϋπολογισμός της Ένωσης δεν είναι ουδέτερος ως προς το φύλο, είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό μέσο για την ενίσχυση της ισότητας των φύλων», δήλωσε.

Αντιδράσεις

Οι περισσότεροι ευρωβουλευτές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πρόοδο που σημείωσε η Επιτροπή όσον αφορά τη συμπερίληψη της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό της ΕΕ, αλλά προέτρεψαν την εκτελεστική εξουσία να κινηθεί γρήγορα.

«Ελπίζω [αυτό] να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατό, είναι καθήκον μας», δήλωσε ο αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου Δημήτριος Παπαδημούλης, προσθέτοντας ότι η Επιτροπή θα πρέπει να συμπεριλάβει συγκεκριμένους στόχους.

Κατά την άποψή του, η Επιτροπή θα πρέπει να παρουσιάσει έναν οδηγό εφαρμογής και μια μεθοδολογία αξιολόγησης για να διασφαλίσει ότι «γνωρίζουμε ποια είναι τα αποτελέσματα, πού υπάρχουν τα κενά, τι πρέπει να αλλάξει».

Αρνητικές επιπτώσεις

Αρκετοί ευρωβουλευτές, ωστόσο, εξέφρασαν ανησυχίες για την έλλειψη βαθμολογιών που να μετρούν τις αρνητικές επιπτώσεις των πολιτικών της ΕΕ στην ισότητα των φύλων.

«Πώς ταξινομείτε τις παρεμβάσεις που έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην ισότητα των φύλων;» ρώτησε την Επίτροπο η Αλεξάνδρα Γκιζ (Πράσινοι/EFA), αναφέροντας τις «στρεβλωτικές» επιπτώσεις των κονδυλίων στα γεωργικά προγράμματα, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία της γης ανήκει σε άνδρες.

«Δεν θα μπορέσουμε να μετατρέψουμε τα γεωργικά κονδύλια σε πρόγραμμα με θετικό αντίκτυπο στην ισότητα των φύλων μέσα σε δύο ή τρία χρόνια. Αυτό δεν είναι ρεαλιστικό», δήλωσε η Γκιζ, προσθέτοντας ότι θα ήταν «πιο ειλικρινές» να εισαχθεί μια κατηγορία αρνητικών επιπτώσεων στο πλαίσιο των αποτελεσμάτων.

Ωστόσο, ο Επίτροπος Χαν δήλωσε ότι «δεν έχουμε καμία πρόθεση να προσθέσουμε μια αρνητική κατηγορία», προσθέτοντας ότι ο Επίτροπος για την Ισότητα και μια ειδική ομάδα εργασίας θα διασφαλίσουν τη συμπερίληψη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και τις διαδικασίες της ΕΕ.

Σχέδια ανάκαμψης

Η Επίτροπος, οι ευρωβουλευτές και οι εμπειρογνώμονες συζήτησαν επίσης τον αντίκτυπο των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας του COVID-19 στην ισότητα των φύλων, τον οποίο διερευνά επί του παρόντος το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE).

«Τα προκαταρκτικά ευρήματα έδειξαν δυστυχώς ότι οι απαιτήσεις που σχετίζονται με την ισότητα των φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου δεν θεωρήθηκαν ως προτεραιότητα σε πολλά κράτη μέλη», δήλωσε η Μαρούσα Γκορτνάρ από το EIGE.

Επιπλέον, μελέτη που ανατέθηκε από τους Πράσινους διαπίστωσε ότι στην Ιταλία και την Ισπανία τα περισσότερα από τα ταμεία ανάκαμψης ωφελούν τομείς με υψηλά ποσοστά απασχόλησης ανδρών.

«Μια πολιτική αντίδραση όπου το 80% των δημόσιων χρημάτων πηγαίνει μόνο στην ανδρική απασχόληση δεν συμβάλλει στην ισότητα των φύλων, αλλά διευρύνει το χάσμα μεταξύ των φύλων», δήλωσε η Γκιζ.

Επόμενα βήματα

Σύμφωνα με τον κ. Παπαδημούλη, η ΕΕ θα πρέπει να εξετάσει τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται ήδη σε άλλες χώρες, όπως η Αυστρία, όπου όλοι οι νόμοι που θεσπίζονται ελέγχονται ως προς τον αντίκτυπό τους τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες.

«Πρέπει να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη», είπε, προσθέτοντας ότι η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ πρέπει να κινηθεί γρήγορα για να διασφαλίσει ότι τα εργαλεία παρακολούθησης της διάστασης του φύλου θα είναι σε ισχύ έως την 1η Ιανουαρίου 2023.

Όσον αφορά τα επόμενα βήματα, ο Επίτροπος Χαν δήλωσε ότι θα πραγματοποιηθεί συνάντηση για το θέμα στα μέσα Οκτωβρίου, ενώ η σουηδική προεδρία θα πραγματοποιήσει άτυπη συνάντηση τον Απρίλιο του 2023.

Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή έχει δρομολογήσει εξειδικευμένη κατάρτιση για το προσωπικό σχετικά με τις πρακτικές ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου ώστε να συμπεριληφθεί η οπτική του φύλου στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των πολιτικών της ΕΕ.

«Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στη διαδικασία του προϋπολογισμού της ΕΕ θα συμβάλει σίγουρα στην προώθηση της ισότητας των φύλων», δήλωσε η Χαν, προσθέτοντας ότι «θα κάνουμε περισσότερα στο μέλλον για να διασφαλίσουμε ότι θα αξιοποιήσει τις δυνατότητές της».