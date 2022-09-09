Συντηρητικοί ευρωβουλευτές ανακοινώνουν σχέδιο ψηφίσματος για τις πολεμικές αποζημιώσεις από τη Γερμανία προς την Πολωνία

Ευρωβουλευτής του κυβερνώντος κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS) της Πολωνίας ανακοίνωσε ψήφισμα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις πολεμικές αποζημιώσεις προς την Πολωνία.

Ο ευρωβουλευτής Bogdan Rzońca δήλωσε στο Πολωνικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι η ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR) θα καταθέσει σχέδιο ψηφίσματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το οποίο θα υποχρεώνει τη Γερμανία να καταβάλει πολεμικές αποζημιώσεις στην Πολωνία για την καταστροφή και την κατοχή της χώρας κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το σχέδιο προετοιμάζεται προς το παρόν και δεν έχει ακόμη κατατεθεί επίσημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την ομάδα ECR.

«Το θέμα του ψηφίσματος κατατέθηκε από τον ευρωβουλευτή Κυριάκο Βελόπουλο του κόμματος Ελληνική Λύση», ενημέρωσε ο Rzońca.

Ο πολιτικός μετέφερε ότι ελπίζει ότι το πιθανό ψήφισμα θα υποστηριχθεί από Πολωνούς ευρωβουλευτές από όλες τις ομάδες του ΕΚ.

Ο ευρωβουλευτής Pedro Lopez de Pablo, εκτελών χρέη εκπροσώπου του Χριστιανοδημοκρατικού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), ήταν επικριτικός απέναντι στη δεξιά ιδέα.

«Μέχρι στιγμής, τα τηλεφωνήματα της κυβέρνησης της Βαρσοβίας για το θέμα αυτό δεν έχουν προκαλέσει συναισθήματα στο Βερολίνο. Γιατί να το κάνει ένα τηλεφώνημα στο Στρασβούργο -στην απίθανη περίπτωση που μια μέρα θα συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη της ολομέλειας; Είναι κάπως αντιφατικό το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Βαρσοβίας προσπαθεί να χρησιμοποιήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γι’ αυτό, όταν ξοδεύει τον χρόνο της υπονομεύοντας το πολιτικό βάρος του θεσμού κάθε φορά που η ολομέλειά του εγκρίνει ένα ψήφισμα για το κράτος δικαίου στην Πολωνία», έγραψε απαντώντας σε ερώτηση της EURACTIV Πολωνίας.

Η Πολωνία παρουσίασε την 1η Σεπτεμβρίου κοινοβουλευτική έκθεση που αποτιμά το ποσό των καταστροφών και ζημιών που προκλήθηκαν στην Πολωνία από τη ναζιστική Γερμανία κατά τη διάρκεια της κατοχής σε 6,2 τρισεκατομμύρια ζλότυ (1,3 τρισεκατομμύρια ευρώ). Ο Πολωνός πρωθυπουργός Mateusz Morawiecki δήλωσε ότι η Πολωνία επιθυμεί να στείλει διπλωματικό σημείωμα στη Γερμανία σχετικά με τις αποζημιώσεις το συντομότερο δυνατό. Η Γερμανία έχει ήδη αρνηθεί να καταβάλει χρήματα στους Πολωνούς, υπενθυμίζοντας ότι η Πολωνία παραιτήθηκε από την αξίωσή της για πολεμικές αποζημιώσεις το 1953.