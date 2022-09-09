Αγρότες, βιομηχανία διαφωνούν σχετικά με τις αναστολές δασμών λιπασμάτων

Οι τελευταίες διακοπές των ρωσικών ροών φυσικού αερίου προς την Ευρώπη έχουν αναζωπυρώσει τις συζητήσεις σχετικά με τους δασμούς εισαγωγής λιπασμάτων, αλλά οι αγρότες και η βιομηχανία παραμένουν διχασμένοι ως προς το αν οι αναστολές των δασμών θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα ορυκτά λιπάσματα.

Σύμφωνα με στοιχεία της βιομηχανικής ένωσης Fertilizers Europe, η Ρωσία και η Λευκορωσία παρέχουν το 60% των λιπασμάτων της ΕΕ, και οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν τον Μάρτιο στις εισαγωγές ποτάσας από τη Λευκορωσία και οι διακοπές στο εμπόριο με τη Ρωσία έχουν ασκήσει σημαντική πίεση στην προμήθεια λιπασμάτων.

Σε απάντηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να ανασταλούν οι δασμοί σε ορισμένες εισροές που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αζωτούχων λιπασμάτων – και συγκεκριμένα στην ουρία και την αμμωνία – μέχρι το τέλος του 2024.

Τα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη εγκρίνει την πρόταση, αλλά οι αγρότες παροτρύνουν τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να προχωρήσουν περαιτέρω.

«Η κατάσταση όσον αφορά την προμήθεια φυσικού αερίου έχει φτάσει στο απροχώρητο και αντιμετωπίζουμε μείωση ή ακόμη και μερική διακοπή της παραγωγής λιπασμάτων στην Κεντρική Ευρώπη», προειδοποίησε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα η Γερμανική Ένωση Αγροτών (DBV), ζητώντας την αναστολή των δασμών για «όλα τα τυποποιημένα ορυκτά λιπάσματα».

Αυτό συμβαίνει διότι, αντιμέτωποι με την αύξηση των τιμών των γεωργικών εισροών, οι αγρότες «θα χρειαστούν περιορισμό του κόστους όπου είναι δυνατόν», σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της ένωσης, Detlef Kurreck, ο οποίος τόνισε ότι για μια σταθερή συγκομιδή του 2023, οι αγρότες «εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα των λιπασμάτων».

Στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, η Μόσχα διέκοψε τις ροές φυσικού αερίου μέσω του Nord Stream 1, ενός βασικού αγωγού που συνδέει τη Ρωσία με τη Γερμανία μέσω της Βαλτικής Θάλασσας, και μείωσε τις παραδόσεις στον γαλλικό ενεργειακό γίγαντα Engie.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προκάλεσε περαιτέρω ανησυχίες την Τετάρτη, όταν απείλησε να σταματήσει όλες τις ενεργειακές αποστολές προς την Ευρώπη σε περίπτωση που οι Βρυξέλλες προχωρήσουν με την πρόταση για την επιβολή ανώτατου ορίου στην τιμή του ρωσικού φυσικού αερίου.

Η ένωση αγροτών κάλεσε έτσι την Επιτροπή να διευρύνει την πρότασή της και να συμπεριλάβει, μεταξύ άλλων, τα υγρά λιπάσματα (τα λεγόμενα λιπάσματα UAN), καθώς και άλλους τύπους ανόργανων λιπασμάτων.

Ομοίως, εκπρόσωπος της ένωσης αγροτών της ΕΕ COPA-COGECA δήλωσε στη EURACTIV ότι η οργάνωση υποστηρίζει τα επιχειρήματα της δήλωσης.

Εκτός από τη μείωση των εισαγωγών, οι εγχώριοι παραγωγοί της ιδιαίτερα εντατικής σε φυσικό αέριο βιομηχανίας ορυκτών λιπασμάτων αγωνίζονται επίσης με τις αυξήσεις των τιμών του φυσικού αερίου και τις ανησυχίες για τον εφοδιασμό.

Η συζήτηση γύρω από τους δασμούς στα υγρά λιπάσματα δεν είναι νέα.

Τον Σεπτέμβριο του 2021, η COPA-COGECA διαδήλωσε κατά των μέτρων αντιντάμπινγκ που είχε λάβει η Κομισιόν για τα λιπάσματα από μεγάλους εξαγωγείς όπως οι ΗΠΑ, η Ρωσία και το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, υποστηρίζοντας ότι το μέτρο αυτό ήταν η αιτία των αυξήσεων των τιμών.

Ανεπιθύμητη «στήριξη» για τη βιομηχανία της ΕΕ

Αλλά ενώ οι αγρότες και η Επιτροπή υποστηρίζουν ότι οι δασμοί επί των εισροών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή λιπασμάτων πρέπει να ανασταλούν, μεταξύ άλλων, για να στηριχθούν οι αγωνιζόμενοι εγχώριοι κατασκευαστές λιπασμάτων, η ίδια η ευρωπαϊκή βιομηχανία λιπασμάτων δεν συγχωρεί αυτή την υποτιθέμενη βοήθεια.

Πράγματι, μπροστά στην εκτίναξη των τιμών του φυσικού αερίου, «οι Ευρωπαίοι παραγωγοί λιπασμάτων αντιμετωπίζουν μια πρωτοφανή κατάσταση», δήλωσε στη EURACTIV ο Jacob Hansen, διευθυντής της Fertilizers Europe.

Το κόστος του φυσικού αερίου που είναι οκτώ έως δέκα φορές υψηλότερο στην Ευρώπη σε σύγκριση με τις ΗΠΑ «θέτει φυσικά τους Ευρωπαίους παραγωγούς σε μη ανταγωνιστική θέση», πρόσθεσε.

Ο οργανισμός εκτιμά ότι περίπου το 70% της ευρωπαϊκής παραγωγικής ικανότητας αμμωνίας έχει περικοπεί.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Hansen, η άρση των δασμών και κατ’ επέκταση η μείωση του κόστους των εισαγωγών σε σχέση με τα εγχώρια προϊόντα δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για να διορθωθεί η κατάσταση – ούτε για τους αγρότες ούτε για τους κατασκευαστές λιπασμάτων.

«Είναι προς το μακροπρόθεσμο συμφέρον των Ευρωπαίων αγροτών να έχουμε μια ισχυρή και καλά λειτουργούσα εγχώρια βιομηχανία λιπασμάτων, ώστε να μην εξαρτηθούμε από τους Ρώσους ολιγάρχες για τα λιπάσματα», τόνισε.

Η διατήρηση των δασμών της ΕΕ είναι «επομένως σημαντική για να βοηθήσει τη βιομηχανία να σταθεί στα πόδια της και να επανεκκινήσει την παραγωγή αμμωνίας και λιπασμάτων», πρόσθεσε.

Εν τω μεταξύ, ο Αυστριακός ευρωβουλευτής των Πρασίνων Thomas Waitz υποστήριξε ότι ο γεωργικός τομέας της ΕΕ θα πρέπει να μειώσει την εξάρτησή του από τις εισαγωγές τεχνητών λιπασμάτων και την ευαισθησία του σε γεωπολιτικά γεγονότα, εστιάζοντας σε φυσικά μέτρα όπως η πράσινη λίπανση ή η καλλιέργεια ψυχανθών.

«Αυτό δεν είναι μόνο καλό για τη βιοποικιλότητα, αλλά και για την υγεία του εδάφους και το κλίμα, καθώς και για να καταστεί η γεωργία πιο ανθεκτική απέναντι σε όλες τις κρίσεις», δήλωσε στη EURACTIV.

Η πρόταση της Επιτροπής πρόκειται να συζητηθεί από τα κράτη μέλη τους επόμενους μήνες.