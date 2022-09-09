Η Ισπανίδα υπουργός Εργασίας προτείνει τον έλεγχο των τιμών του «βασικού καλαθιού τροφίμων» ενώ οι αγρότες αντιδρούν σθεναρά

Η Ισπανίδα υπουργός Εργασίας, Yolanda Díaz (Unidas Podemos/GUE/NGL), ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί τη Δευτέρα (12 Σεπτεμβρίου) με τους μεγάλους διανομείς τροφίμων της χώρας και τις ενώσεις καταναλωτών για να συζητήσουν μια πρόταση που αποσκοπεί στον περιορισμό των τιμών περίπου είκοσι ή τριάντα προϊόντων του «βασικού καλαθιού τροφίμων».

Η υπουργός εξήγησε ότι η πρότασή της δεν θα μεταφραστεί σε παρέμβαση στις τιμές, αλλά στοχεύει στον περιορισμό των τιμών για να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις του ραγδαία αυξανόμενου πληθωρισμού στους καταναλωτές (ο πληθωρισμός ήταν 10,4% τον Αύγουστο).

Ορισμένες τιμές τροφίμων στην Ισπανία έχουν αυξηθεί κατά 800%, προειδοποίησε η ίδια.

«Δεν μίλησα ποτέ για παρέμβαση στις τιμές, αλλά για ένα διαφορετικό μέτρο που έχει να κάνει με μια συμφωνία μεταξύ των διανομέων και των ενώσεων των καταναλωτών (…)», δήλωσε η ίδια, όπως μετέδωσε η ισπανική δημόσια ραδιοτηλεόραση RTVE.

Τη Δευτέρα (5 Σεπτεμβρίου) συναντήθηκε με εκπροσώπους στην Ισπανία του γαλλικού κολοσσού τροφίμων Carrefour, για να δοκιμάσει τα νερά.

Πρόσθεσε ότι άλλες χώρες της ΕΕ, όπως η Γαλλία, έχουν προτείνει ή εφαρμόσει παρόμοια μέτρα. Πρόκειται για «ένα λογικό και θετικό μοντέλο για όλους», είπε χαρακτηριστικά η ίδια.

Η Díaz αναγνώρισε ότι το θέμα δεν έχει ακόμη συζητηθεί επίσημα με τις ενώσεις εργοδοτών και τα συνδικάτα και επεσήμανε την ανάγκη να συμπεριληφθούν και οι παραγωγοί στη συζήτηση.

Όλοι οι κρίκοι της διατροφικής αλυσίδας είναι ενδιαφερόμενοι, πρόσθεσε.

Η Díaz επιβεβαίωσε την Πέμπτη (8 Σεπτεμβρίου) ότι η κυβέρνηση αναλύει επί του παρόντος την πρόταση, η οποία, όπως παραδέχθηκε, έχει γίνει δεκτή με σκεπτικισμό από ορισμένους παράγοντες της διατροφικής αλυσίδας.

Ωστόσο, ο Ισπανός υπουργός Γεωργίας, Luis Planas (PSOE/S&D), έχει ήδη απορρίψει την ιδέα και δήλωσε ότι από νομικής άποψης «δεν είναι δυνατόν» και πρόσθεσε ότι «δεν είναι επιθυμητό», όπως μετέδωσαν τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

Οι τιμές των τροφίμων (από το αγρόκτημα στο τραπέζι) στην Ισπανία αυξήθηκαν τον Αύγουστο κατά 283%, όπως αποκαλύπτουν τα νέα στοιχεία της οργάνωσης παραγωγών COAG. Οι ενώσεις αγροτών UPA και ASAJA εξέφρασαν την ανησυχία τους ότι οι αγρότες θα υποστούν τις θυσίες που απορρέουν από αυτή την πρωτοβουλία.

Ο πρόεδρος της ASAJA, Pedro Barato, επέκρινε έντονα τις «ιδιοτροπίες και τον εγωισμό» της Díaz, ο οποίος -όπως είπε- «θα θέσει σε κίνδυνο τα θεμέλια ενός τόσο σημαντικού τομέα όπως η γεωργία» στην Ισπανία.

Ένα τέτοιο μέτρο θα καταλήξει να «τιμωρεί εκείνους που υποφέρουν περισσότερο από τις τιμές που χρεώνονται για τα γεωργικά προϊόντα», δηλαδή τους αγρότες, πρόσθεσε, όπως αναφέρει η EFE Agro.

Εν τω μεταξύ, η COAG συμφωνεί με την ανάγκη εξασφάλισης βασικών τροφίμων σε προσιτές τιμές, αλλά έχει ταχθεί υπέρ του ελέγχου -πρώτα- «της κερδοσκοπίας που λαμβάνει χώρα κατά μήκος της αλυσίδας τροφίμων».

Κατά την άποψη της COAG, οι αγρότες είναι «ο πιο αδύναμος κρίκος της αλυσίδας» και θα καταλήξουν να πληρώσουν το λογαριασμό για μια πρωτοβουλία όπως η θέσπιση ανώτατης τιμής στα βασικά τρόφιμα. Η οργάνωση υπερασπίστηκε, αντίθετα, την εφαρμογή οικονομικών μέτρων αναδιανεμητικού χαρακτήρα για να βοηθηθούν οι οικογένειες που έχουν ανάγκη.