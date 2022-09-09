Η σλοβακική ομοσπονδία χόκεϊ επί πάγου αντιμετωπίζει το πρωτάθλημα του Πούτιν ήπια

Σε αντίθεση με την αντίστοιχη ομοσπονδία της Τσεχίας, η σλοβακική ομοσπονδία χόκεϊ επί πάγου αποφάσισε ότι δεν θα απαγορεύσει σε παίκτες με συμβόλαια στη Ρωσία να αγωνιστούν στην εθνική ομάδα.

Επτά Σλοβάκοι θα αγωνιστούν για συλλόγους στη ρωσική Continental Hockey League (KHL) την ερχόμενη σεζόν, που θα είναι ο μεγαλύτερος αριθμός από όλα τα μέλη της ΕΕ. Ο αριθμός των παικτών από άλλες ευρωπαϊκές χώρες που εκπροσωπούνταν έντονα σε συλλόγους της KHL πέρυσι έχει μειωθεί σημαντικά: 39 σε 6 από τη Σουηδία, 42 σε 1 από τη Φινλανδία, 25 σε μηδέν από τη Λετονία.

Σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες – Τσεχία, Φινλανδία, Γαλλία και Σουηδία – οι παίκτες με συμβόλαια στην KHL απαγορεύεται να εκπροσωπούν τη χώρα τους. Η ομοσπονδία χόκεϊ επί πάγου της Σλοβακίας δεν ακολούθησε το παράδειγμα και χθες αποφάσισε κατά της απαγόρευσης. «Οι παίκτες που παίζουν ενεργά στη Ρωσία δεν παραβιάζουν διεθνείς συμφωνίες, ούτε εθνικούς νόμους», αναφέρει η ομοσπονδία.

«Ως εκ τούτου, θα συνεχίσουμε να επιλέγουμε τους παίκτες στην εθνική εκπροσώπηση με βάση την ικανότητά τους και όχι το πρωτάθλημα στο οποίο παίζουν».

Το θέμα είναι εξαιρετικά αμφιλεγόμενο και δεν είναι όλοι ευχαριστημένοι με την ήπια θέση της ομοσπονδίας. Τον περασμένο μήνα, ο υφυπουργός αθλητισμού Ιβάν Χουσάρ (διορισμένος από την SaS, που τώρα αποχωρεί από την κυβέρνηση) επέκρινε τους εν λόγω παίκτες για αποδοχή «χρημάτων αίματος» και τους αποκάλεσε «άκαρδα άσχετα (άτομα)».

Η ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο στην επέτειο της σοβιετικής εισβολής του 1968 στην Τσεχοσλοβακία, προκάλεσε έντονη συζήτηση. Από τη μία πλευρά του φάσματος, οι επικριτές τον αποκάλεσαν «φασίστα» ή υποστήριξαν ότι το άθλημα πρέπει να μείνει «έξω από την πολιτική». Η άλλη πλευρά έχει επισημάνει ότι η KHL είναι μέρος της προπαγανδιστικής μηχανής του Πούτιν και ότι οι παίκτες που θέλουν να εκπροσωπήσουν τη Σλοβακία θα πρέπει να προωθούν αρχές και όχι χρήματα.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Dennik N Husar υποστήριξε και πάλι την απαγόρευση, αλλά η κυβέρνηση δεν έχει άμεση επιρροή, καθώς η εθνική ομάδα επιλέγεται από την ομοσπονδία. Ωστόσο, ο Ιβάν Χουσάρ πρότεινε ότι το υπουργείο θα μπορούσε τουλάχιστον να αρνηθεί να χρηματοδοτήσει οποιαδήποτε έξοδα για τους εν λόγω παίκτες. Η κίνηση αυτή θα ήταν σε μεγάλο βαθμό συμβολική, η ομοσπονδία χόκεϊ επί πάγου έχει επαρκή εμπορικά έσοδα για να καλύψει το κενό.