Τσέχος Υπουργός ζητά να ασκηθεί πίεση στην Τουρκία για το μεταναστευτικό

Πρέπει να ασκηθεί πίεση στην Τουρκία για τον αυξανόμενο αριθμό των Σύριων προσφύγων που έρχονται στην ΕΕ από τη χώρα αυτή τους τελευταίους μήνες, δήλωσε ο Τσέχος υπουργός Εσωτερικών Βιτ Ρακούσαν.

Σύμφωνα με το Τσεχικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο υπουργός Ρακούσαν (STAN) έκανε τη δήλωση αυτή την Πέμπτη μιλώντας στο κάτω τμήμα του Κοινοβουλίου.

Πρόσθεσε ότι θέλει να συζητήσει το θέμα αυτό με τους ομολόγους του στην ΕΕ και θα ήθελε να εμπλακεί η Αυστρία στην αντιμετώπιση της κατάστασης στην Ευρώπη, καθώς είναι «ντόμινο».

Ο Ρακούσαν συζήτησε τη συμφωνία επανεισδοχής για την αμοιβαία υποχρέωση των χωρών να δέχονται πίσω τους πρόσφυγες και την τσεχική βοήθεια για τη φύλαξη των κοινών συνόρων με τον υπουργό Εσωτερικών της Σλοβακίας Ρομάν Μίκουλετς στην Τσεχία την Τετάρτη.

Οι δύο άνδρες συμφώνησαν την Τρίτη για την ενίσχυση των φρουρών στα τσεχοσλοβακικά σύνορα. Ο Σλοβάκος υπουργός υποσχέθηκε επίσης ότι η αστυνομία θα δώσει μεγαλύτερη προσοχή στους ελέγχους των φορτηγών που χρησιμοποιούν οι παράνομοι μετανάστες για τη διέλευση των συνόρων, δήλωσε ο Ρακούσαν.

Είπε επίσης ότι αναμένει από τις επιμέρους χώρες να αναλάβουν την ευθύνη για τη φροντίδα των μεταναστών στο έδαφός τους.

Στο παρελθόν, η Τουρκία δεν άφησε τους παράνομους μετανάστες να φύγουν περαιτέρω προς την Ευρώπη για κάποιο χρονικό διάστημα βάσει συμφωνίας με την ΕΕ.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να είναι πιο ενεργή στην εφαρμογή των συμφωνιών επανεισδοχής με τρίτες χώρες. Αντιμετωπίζουμε ήδη τη δευτερογενή μετανάστευση όταν οι πρόσφυγες φτάνουν στην Ευρώπη. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα πιο εντατικά εκεί από όπου προέρχεται», δήλωσε ο Μίκουλετς την Τρίτη.

Ο Ρακούσαν πρόσθεσε ότι η λύση θα πρέπει να βασίζεται στην ενίσχυση των λειτουργιών της συνοριακής υπηρεσίας της ΕΕ Frontex. Τα κράτη προσπαθούν να αποφύγουν την επαναφορά των συνοριακών ελέγχων, πρόσθεσε.